Cinquenta pessoas são detidas em PE em ação contra três grupos suspeitos de 22 assassinatos

Cinquenta pessoas foram detidas, na manhã desta quinta-feira (17), durante a ‘Operação Novo Tempo’, deflagrada na Zona da Mata de Pernambuco. Os 44 adultos e seis adolescentes são suspeitos de integrar três quadrilhas rivais, que atuavam na região e no Recife. Por causa da disputa territorial e da guerra por tráfico de drogas entre essas organizações, 22 homicídios foram contabilizados até agora, segundo o chefe da Polícia Civil, Joselito do Amaral.

No fim da manhã desta quinta, Amaral gravou um vídeo sobre a ação policial. O chefe da Polícia Civil ressaltou o êxito da polícia. “Consideramos a Novo Tempo a maior operação de repressão qualificada entre as 30 que foram deflagradas este ano”, declarou.

De acordo com Amaral, as organizações atuavam em várias cidades. Além do Recife, estão na relação de territórios dos grupos: Timbaúba, Nazaré da Mata, Carpina, Goiana e Vitória de Santo Antão.

Além de envolvimento com tráfico e homicídios provocados pela guerra territorial, as quadrilhas atuavam na venda ilegal de armas de fogo e roubos. A ação foi desencadeada depois de oito meses de investigação.

Durante os trabalho, que envolveram 120 policiais, foram apreeendidos veículos, drogas e armas. “Apreendemos 21 armas de grosso calibre, entre rifles, escopetas, pistolas ponto 40 e revólveres, bem como munição”, enumera o chefe da Polícia Civil.

Os agentes e delgados também tiraram de circulação 11 motos. “Apreendemos também 25 quilos de maconha, meio quilo de crack, meio quilo de cocaína e R$ 5.500 em dinheiro”, observou.