Circuito Cultural chega a 13 municípios pernambucanos

Foi dada a largada para a primeira edição do Circuito Cultural de Pernambuco. A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) amplia suas ações de interiorização da cultura já consolidadas – feiras e tendas literárias – e agora se espalha por 13 municípios do Estado, incluindo Recife e sua região metropolitana, Zona da Mata Sul e Norte, Agrestes Central, Meridional, Sertão do Moxotó, Araripe, Pajeú, do São Francisco. O Sertão de Itaparica e o Sertão Central serão inseridos na próxima edição do circuito, realizado em parceria com a Secretaria de Cultura, a Fundarpe e a Fundação Gilberto Freyre. O objetivo é integrar literatura a outras manifestações culturais como teatro, dança, música, artes plásticas, cinema e educação, incluindo a participação de artistas locais e da população dos municípios.

O circuito terá como homenageado o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto – cujo centenário de nascimento ocorre em janeiro de 2020, e já começa agora em outubro, com a segunda edição da Feira Literária do Sertão (Felis), em Arcoverde, e só termina em setembro de 2020, na Tenda Literária de Surubim. Nesse período, ele passa por Exu, São José da Coroa Grande, Serra Talhada, Petrolina, Goiana, Itapetim (Sertão do Pajeú), Triunfo, Garanhuns, Caruaru, Olinda e Recife. O investimento previsto para 2019 é de 1,5 milhão, partilhado pela Cepe, Secult/PE e Fundarpe. O valor inclui montagem, desmontagem das feiras, pagamento de conferencistas e toda a estrutura dos eventos.

De acordo com o presidente da Cepe, Ricardo Leitão, a previsão de público para todo o circuito é de 800 mil pessoas. “O governo vem trabalhando integradamente com o objetivo de cobrir o máximo possível de regiões, que foram escolhidas a partir de critérios diversos. A situação geográfica como cidades-pólo das regiões, a força econômica das cidades, a concentração da população e o peso cultural e histórico que essas cidades dispõem em Pernambuco. Nesse esforço o apoio dos prefeitos é importante. Mas não há nem uma vinculação político-partidária. Tanto que fazemos já pelo quarto ano a Fenagreste, em Caruaru, que não faz parte da base política do Estado, e a feira é realizada com muito sucesso, e pretendemos continuar trabalhando lá”, declara Leitão.

A coordenação do circuito será feita pelo superintendente de Marketing da Cepe, Tarcísio Pereira. Já a Fundação Gilberto Freyre fará a curadoria. “Nossa contribuição será qualificar essa programação voltada para as artes em geral, trazendo a experiência da fundação na produção de eventos como esse, no contato com os editores, produtores e gestores culturais, pois sabemos quais são os desafios de quem a atua nessa área e a importância de eventos dessa natureza”, avisa a gerente editorial, de projetos e acervos Jamille Barbosa. Ela destaca que a interiorização cultural precisa envolver todos os personagens da cadeia produtiva da cultura. “Criaremos estratégias que antecipem a experiência do visitante da feira antes do evento, em salas de aula, com objetivo de deixar um legado para as cidades, estudantes e professores”, completa Jamille.

“Um Estado rico de linguagens culturais tem condições de, a partir da literatura, alavancar outras oportunidades de mostrar ações culturais coligadas. Além de João Cabral de Melo Neto, que é homenageado, podemos falar do poeta pernambucano Carlos Pena Filho, que completa 90 anos de nascimento em 2019; Gilberto Freyre, que marca 120 anos; e Clarice Lispector, cuja efeméride de 100 anos de nascimento se completa em 2020”, destaca o secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto.

Para ele, a proposta de unir as feiras literárias realizadas pela Cepe a outras linguagens espalhadas pelo nosso território demonstra a importância e a riqueza da nossa literatura. “A partir dela, temos condições de mostrar outras camadas culturais além das que estão escritas nos livros, das mais simples às mais sofisticadas, em um ambiente que a Cepe tem o primor e a primazia de apresentar nesses circuitos culturais que tem feito, unindo a estratégia de fortalecimento das datas marcantes dos nosso calendários culturais nessas regiões, a exemplo do que é feito no Festival de Cinema de Triunfo e no Festival de Inverno de Garanhuns. É muito importante criar essa estratégia comum nesse momento de dificuldade”, ressalta o secretário.

O presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto, complementa que todas as ações já realizadas pela Secult/Fundarpe se agregam agora à Cepe. “A ideia é que nessas feiras vamos valorizar o ator cultural de cada região, dando oportunidade a pessoas que estão querendo uma chance, e fazendo bonito retrato da cultura pernambucana”, declara Canuto.

Confira abaixo a programação completa do Circuito Cultural de Pernambuco:

Eventos em 2019

Outubro

1. Feira Literária do Sertão (Felis)

Cidade: Arcoverde

Local: Praça Virgínia Guedes

Período: 24 a 27 de outubro

2. Feira Nordestina do Livro (Fenelivro)

Cidade: Olinda

Local: Centro de Convenções

Período: 30 de outubro a 3 de novembro

Novembro

3. Feira da Literatura Infantil (Flitin)

Cidade: Recife

Local: Academia Pernambucana de Letras

Período: 14 a 17 de novembro

Eventos em 2020

Janeiro

5. Feira Literária de São José da Coroa Grande

Cidade: São José da Coroa Grande

Período previsto: 16 a 18 de janeiro

Março

6. Feira Literária de Serra Talhada

Cidade: Serra Talhada

Período previsto: 19 a 21 de março

Abril

7. Feira Literária de Petrolina

Cidade: Petrolina

Local: Uunivasf

Período previsto: 23 a 26 de abril

Maio

8. Feira Literária de Goiana

Cidade: Goiana

Período previsto: 12 a 15 de maio

Julho

9. Feira da Poesia do Pajeú

Cidade: Itapetim

Período previsto: 6 a 8 de julho

10. Tenda Literária Triunfo

Cidade: Triunfo

Período previsto: 16 a 18 de julho

11. Praça da Palavra

Cidade: Garanhuns

Período previsto: 17 a 24 de julho

Agosto

12. Feira Nacional do Livro do Agreste (Fenagreste)

Cidade: Caruaru

Local: Espaço Cultural Tancredo Neves

Período previsto: 12 a 16 de agosto

Setembro

13. Feira Nordestina do Livro (Fenelivro)

Cidade: Olinda

Local: Centro de Convenções de Pernambuco

Período: 2 a 6 de setembro

14. Tenda Literária Surubim

Cidade: Surubim

Período previsto: 2 a 5 de setembro

Foto: Divulgação