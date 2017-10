Clientes da Caixa e do BB vão receber PIS de idosos sem sair de casa

Cerca de 627 mil idosos e aposentados clientes da Caixa Econômica Federal vão receber a cota do PIS direto na conta-corrente ou na conta-poupança, informou o banco.

Além de não precisarem sair de casa, esses trabalhadores também terão acesso aos valores dois dias antes da data de início do pagamento aos demais beneficiários.

O primeiro lote antecipado para clientes da Caixa será transferido para as contas na terça-feira (17) apenas para beneficiários com 70 anos ou mais. Para os cotistas da mesma idade que não são clientes da Caixa, o dinheiro sairá na quinta (19).

A antecipação também vai valer para funcionários públicos que têm direito às cotas do Pasep e que são clientes do Banco do Brasil.

Na primeira etapa do calendário, um total de 3,59 milhões de idosos poderão resgatar R$ 6,7 bilhões depositados em contas do PIS.

Só quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor entre 1971 e 4 de outubro de +1988 poderá ter a valor do PIS/Pasep, desde que o resgate não tenha sido realizado em uma das ocasiões previstas em lei, como na aposentadoria.

APOSENTADOS

Os aposentados de quaisquer idades que ainda não tenham sacado o PIS/Pasep terão o repasse antecipado em 15 de novembro, caso sejam clientes da Caixa ou do Banco do Brasil.

Para os demais aposentados com direito ao saque, a liberação ocorrerá no dia 17 de novembro.

No último lote de pagamentos serão atendidos homens a partir dos 65 anos e mulheres a partir dos 62.

Nessa etapa, correntistas e poupadores dos dois bancos terão a antecipação em 12 de dezembro. Para os demais, o saque será no dia 14.

INFORMAÇÃO

A Caixa criou uma página na internet para informar sobre a liberação das cotas do PIS. O endereço é o www.caixa.gov.br/cotaspis.

Na página, o trabalhador pode saber o valor que tem para receber, a data do saque e outros detalhes sobre as formas de pagamento.

Clientes do banco têm ainda a opção de usar os caixas eletrônicos ou telefonar para a central de atendimento, no 0800 726 0207.

*FolhaPress