Clima de insegurança continua em Glória do Goitá

A população de Glória do Goitá vive um clima constante de insegurança. Após o registro de três arrombamentos em cerca de um mês do prédio da secretaria de educação, de assaltos há dois ônibus escolares, inclusive com disparo de arma de fogo, agora mais uma escola é arrombada.

Dessa vez foi a Escola Maria José Ferreira de Melo, do sítio Guilherme. Os assaltantes levaram toda a merenda escolar e um botijão de gás.

O fato aconteceu no dia em que foi instituído o Gabinete de Segurança Integrada Municipal de Glória do Goitá, criado pela Lei nº 1.169/ 2015, nesta quinta- feira (14).

O objetivo é tratar assuntos sobre a segurança pública. O Conselho funcionará como fórum deliberativo e executivo operando por consenso, respeitando a autonomia das instituições que o compõem.

O trabalho conta com 20 membros e seus respectivos suplentes, além da secretaria Geral, Executiva e Assessoramento de Coordenação. O Gabinete Integrada é formado por um colegiado pleno com Secretarias municipais, Câmara de Vereadores, Procuradoria Municipal, Polícia Militar e Civil, Ministério Público e Instituições da Sociedade Civil como Igrejas, Sindicato Rural, Sindicato dos Servidores Públicos e Associações.

Diante dos fatos a Secretaria de Defesa Social informou que o policiamento foi ampliado em Glória do Goitá para áreas onde há escolas e seus acessos, incluindo as vias no trajeto entre o Distrito de Apoti e a sede do município. As ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia de Glória do Goitá.