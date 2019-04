Código Estadual de Defesa do Consumidor tem entrada em vigor adiada em 90 dias

“O Código reuniu várias leis já aprovadas e transformou em artigos de um mesmo documento. Quando isso aconteceu, identificamos que algumas questões precisavam de estudo mais aprofundado sobre a viabilidade de aplicação de normas. Acredito que faltou debater alguns pontos”, declara.

Ela afirma que é preciso estudar melhor questões como as que apontam o grau e os valores das penalidades a serem aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor.

“Um dos casos é a tabela de multas estabelecidas no Código. Devemos saber se elas estão de acordo com as regras estabelecidas para todos os órgãos do país, já que existem instituições federais atuando no estado, como o Ipem [Instituto de Pesos e Medidas]”, afirma Sena.