Colegiados levam debate sobre Barragem de Jucazinho a Limoeiro

Os problemas estruturais da Barragem de Jucazinho, no Agreste Setentrional, serão debatidos pela Alepe nesta terça (31), às 10h, na Câmara Municipal de Limoeiro. A audiência pública será realizada pela Comissão de Meio Ambiente, juntamente com a Frente Parlamentar de Perenização, Despoluição e Revitalização da Bacia do Rio Capibaribe.

O foco do encontro serão as obras de recomposição da estrutura do reservatório, atualmente em volume morto. Além disso, pretende-se discutir alternativas para a Bacia do Capibaribe, responsável pela alimentação da barragem.

Foram convidados para o evento representantes do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) e da Compesa, além das prefeituras e câmaras de vereadores situadas na região da Barragem de Jucazinho.