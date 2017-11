Colégio Dom Vital realiza Amostra Musicultural em Carpina

Estudantes do Colégio Dom Vital, em Carpina, realiza a 6ª Amostra Musicultural nos dias 17, 18 e 19 de novembro. A programação acontece em um palco na Praça José Otávio, em frente ao Colégio Dom Vital, iniciando às 18h30. O evento é um espetáculo de música, dança e cultura, no qual professores, alunos, pais e familiares se encontram num clima de superação, alegria e descontração.

“Nesse clima de confraternização, buscamos proporcionar aos alunos a valorização da dança e música no processo ensino-aprendizagem, criando um momento de manifestação da expressão artística de cada um, otimizando sua integração e descontração no âmbito escolar nos aspectos cognitivos, afetivo e social, como também promovendo uma total harmonia entre arte, cultura e ciência”, comenta o diretor Vital Bezerra.

A temática desta sexta edição aborda diversos temas: A Arca de Noé O mundo dos dinossauros, Turma da Mônica em: salvando o Planeta, Tarzan: o rei da selva, Lampião: a saga e a valentia do rei do Sertão, Bahia de cantos e encantos, O grito do mangue ainda ecoa em Chico Science e Amazônia: nossas raízes, nossa existência, nosso futuro.