No início da manhã desta quarta- feira (25) o Km 25 da BR101- Norte, em Goiana, ficou interditado por mais de quatro horas, por conta de um acidente envolvendo duas carretas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal a colisão aconteceu as 3hs da madrugada.

No sentido João Pessoa- PB o trânsito segue complicado. As carretas estão no acostamento da BR 101 e não houve vítimas do acidente.