Colisão entre ônibus e caminhão deixa uma vítima gravemente ferida e presa nas ferragens, em Escada

Na tarde da última quinta-feira (21), o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer vítimas de uma colisão entre um Ônibus é um Caminhão na BR-101, próximo a cidade de Escada-PE.

À vítima, o condutor do ônibus da empresa Borborema que havia colidido na traseira de um caminhão que carregava micro plásticos (matéria prima de garrafas PET), ficou gravemente ferida e presa nas ferragens.

A vítima, após ser retirada das ferragens do ônibus, recebeu os devidos atendimentos Pré-hospitalares e foi conduzida pelo Auto Resgate 392 do Corpo de Bombeiros para o Hospital Dom Helder.

Os bombeiros componentes de uma segunda viatura e que ficaram no local, para evitar novos acidentes, ainda fizeram a retirada da carga que havia se derramado e se espalhado pelo asfalto.