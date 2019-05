COLUNA DE MODA: Dia das mães no mundo e no Brasil

As mais antigas celebrações do dia das mães eram mitológicas. Na Grécia e Roma as homenagens eram dedicadas às deusas mães dos deuses. Já na Inglaterra havia comemorações às mães operárias.

Partindo para uma concepção mais concreta e real, nos Estados Unidos, reconhecida como idealizadora do dia das mães, foi a metodista Anna Jarvis que, em 12 de maio de 1907, dois anos após a morte de sua mãe, criou um memorial à mesma e iniciou uma Campanha para que o dia das mães fosse um feriado reconhecido. No ano seguinte ela conseguiu que a Igreja Metodista celebrasse um culto em homenagem às mães. Esse acontecimento até então nunca visto se tornou famoso.

O sonho foi realizado. Finalmente, em 10 de maio de 1914, o presidente estabeleceu o dia das mães no 2º domingo de maio, e em pouco tempo mais de 40 países adotaram a data, inclusive o Brasil. Com isso a data se popularizou pelo mundo e transformou em caráter comercial que acabou tornando uma grande tristeza para a idealizadora, pois seu objetivo era que esse dia fosse para homenagear as mães vivas ou mortas e de estar com elas e agradecer suas presenças. “Não criei o dia das mães para ter lucro”, afirmou Anna.

No Brasil essa data foi oficializada apenas em 1932 e ganhou forte apelo comercial. Da celebração para o cunho comercial, o salto foi natural. Não demorou muito a data ser associada a questão comercial. O dia das mães é considerado a segunda data mais importante do comércio brasileiro, perdendo apenas para o Natal. Por isso acabou ganhando grande importância para o varejo. E os lojistas sempre usaram o dia das mães para vendas de vestuários e artigos de uso pessoal.

