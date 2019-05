COLUNA SAÚDE: A ERA DAS LENTES DE CONTATO DENTAL

O Jornal Voz do Planalto passa a publicar, a partir da edição de Maio, a Coluna Saúde, com a colaboração dos profissionais da Clínica Especializada CIOME Premier, em Carpina. Nossa primeira convidada é a Drª Christiana Marcelino, Especialista em Dentística/ Estética Dental. Confira as dicas e boa leitura!

Vocês já prestaram atenção no perfil pessoal das redes sociais? Nunca se viu tanta gente sorrindo em selfies por aí, exibindo os seus dentes! Pode ser até que apareçam outras partes de seus corpos, mas sem nenhuma dúvida, o sorriso é ao molamestra (ou alicerce) da “socialização”. Aliás, como andam os seus dentes?

Muito tem se falado em “lentes de contato dentais”, sobretudo quando alguma celebridade adere à nova “onda” seja com dentes ultramega brancos(Alexandre Frota), realinhados (Grazi Massafera e Cléo Pires), aumentando de tamanhos (Xuxa, Sasha e Thaís Araújo). Afinal, sorrir melhor quem sorrir bonito!

Para começar, as conhecidas lentes de contato dentais são facetas cerâmicas ultrafinas com espessura variando de 0,3 a 0,5 milímetros, adesivadas sobre os dentes com ou sem um mínimo desgaste prévio!!

Tais “lentes” são muito bem indicadas em situações em que os dentes precisam aumentar o seu comprimento e/ ou seu volume, para modificar a textura superficial dos dentes alterados, para os casos de fechamentos de espaços interdentais (conhecidos por diastemas) e alterações de cor.

Entre as principais vantagens que fazem das lentes de contato dental um procedimento de eleição são: (1) A ausência de dor durante o procedimento, sendo desnecessário anestesia local; (2) Mínimo desgaste do dente; (3) Eliminação de sensibilidade pós-operatória, por não haver danos à polpa; (4) Inalteração da cor com o tempo; (5) Excelente durabilidade, inclusive há relatos de casos com 20 anos de duração; (6) Excelente estética; (7) Podem ser substituídas, caso seja necessário.

Como desvantagens relevantes, podem-se mencionar os hábitos disfuncionais nocivos (como o apertamento dental), dentes com tamanho coronário muito reduzidos e àqueles severamente manchados (a lente não seria suficiente para mascará-los).

Aproveitando o ensejo, uma dúvida bem frequente é com relação à idade mínima para se colocar as lentes de contato. Há um consenso entre os especialistas em dentística, de que as entes não devem ser colocadas em crianças ou adolescentes sem que tenha terminado sua fase de crescimento facial. No casos dos jovens, isto vale para as meninas até, aproximadamente, 16 anos e os meninos até 18.

Há ainda dois fatos importantes a frisar aqui: Primeiro, a necessidade de manutenção das lentes dentais pelo paciente, através de uma rigorosa higienização e de visitas periódicas ao cirurgião-dentista para reavalição das mesmas. O segundo: Cuidado com os exageros! A beleza do sorriso está na “naturalidade”.

E uma última observação, os preços das lentes de contato dental!! Muitos clientes questionam sobre os valores “salgados” das peças cerâmicas. O fato é que as cerâmicas são considerados os materiais estéticos mais “nobres” na odontologia, por todas as suas características intrínsecas. Além disso, há a própria dificuldade na execução da técnica correta que só odontólogos capacitados e treinados podem fazer! Vale salientar que a saúde não é simplesmente um “bem material”, antes de tudo é uma questão de “qualidade de vida” e “bem estar”, portanto, de escolha pessoal!

Drª CHRISTIANA MARCELINO. Especialista em Dentística/ Estética Dental CRO: 8435 -PE

SÓCIA DA CIOME PREMIER, CARPINA -PE