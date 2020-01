Com programação diversificada, Festa de Reis do Carpina traz cultura e tradição nos dois dias de evento

Nos dias 04 e 05 de janeiro, a Prefeitura do Carpina realizará a tradicional Festa de Reis do município. Durante a programação, diversas bandas e atrações culturais se apresentarão no Parque de Eventos Jota cândido, no Polo Cultural 01, na Praça Joaquim Nabuco, e no Polo Cultural 02, na Praça do Coreto, no centro da cidade.

Das 18h às 22h30, no sábado (04), no Polo 01, bandas e cantores locais realizarão apresentações de forró estilizado e pé de serra. No Polo 02, às 17h, Bibiu das Bonecas e o Mamulengo de Seu Paulino entrarão em cena. Das 18h às 21h, o “Encontro de Repentistas” reunirá poetas e violeiros da terra. No Parque de eventos, serão realizadas apresentações de Eduarda Alves, Karametade e Délcio Luiz.

No Domingo (05), das 17h às 23h30, o Polo 01 será regado de muita música e atrações culturais como Palhaço Karretinha, Bloco Lírico Flor dos Tamarindos, Belo Marques, Clecia Michely e Forró Nação. O Polo 02 funcionará das 16h às 20h, com a participação do Palhaço Plim-Plim, Mamulengo de Seu João Galego, Silvio das Bonecas e Saúba, Miro dos Bonecos e Erasmo da Ciranda.

O encerramento será no Parque de Eventos, com as bandas A Favorita e Amigas do Brega.

Dia 04

Polo 01

18h – Carlos e Duda Show

21h – Joãozinho, Ramos Forrozeiro e Max Forrozão

22h30 – Betto e Biaggio, e Rhuan Chiappeta

Polo 02

17h – Bibiu das Bonecas e Mamulengo de Seu Paulino

18h ás 21h – Encontro de Repentistas

Parque de Eventos

Eduarda Alves

Karametade

Délcio Luiz

Dia 05

Polo 01

17h – Palhaço Karretinha

18h – Flor dos Tamarindos

20h – Belo Marques

22h – Clecia Michely

23h – Forró Nação

Polo 02

16h – Plim Plim

17h – Mamulengo de Seu João Galego

18h – Silvio das Bonecas e Sauba

19h – Miro dos Bonecos

20h – Erasmo da Ciranda

Parque de Eventos

A Favorita

Amigas do Brega