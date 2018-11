Começaram as inscrições para cursos a distância no setor de turismo

A Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, através da Empetur, e em parceira com a Secretaria de Educação do Estado, abriu inscrições para uma nova plataforma de cursos EAD. O espaço disponibilizará cursos on-line para qualificação no setor de turismo: Recreação e Lazer em Meios de Hospedagem; Inglês para Meios de Hospedagem e Enologia. As inscrições acontecem até dia 30 de novembro pelo link disponível no Facebook da Secretaria de Turismo. (facebook.com/secretariadeturismodepernambuco).

Os cursos são gratuitos e têm duração média de 60 horas/aula, sendo voltados para para profissionais que buscam qualificação na área do turismo. As aulas dos cursos começam no dia 10 de dezembro, com 70 vagas por turma. Os interessados devem preencher o formulário e aguardar a confirmação por email. Os concluintes dos cursos onlines serão certificados.

“O intuito da plataforma é oferecer opções de capacitação para os profissionais do turismo, através do novo ambiente virtual da Empetur. Nossa ideia é expandir o projeto, criando novos cursos específicos em turismo para qualificação dos gestores públicos, profissionais do trade turístico e estudantes”, declara o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Márcio Stefanni.