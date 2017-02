Comece o ano com uma dieta equilibrada e com menos sódio

O fim das férias e das épocas festivas sempre vem acompanhado de uma certa dose de culpa pela má alimentação desse período. Um dos piores hábitos que geralmente adquirimos nesses dias é o consumo exagerado do sódio, presente, principalmente, no sal de cozinha.

Apesar de ser essencial para dar mais sabor à comida, o uso em excesso do sal pode colaborar com o aumento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e AVC. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de apenas 5 gramas de sal por dia, o que corresponde a cerca de 3 colheres de café”, conta a nutricionista Marcia Gowdak, diretora do Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) e nutricionista responsável pelo Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH).

Para iniciar o ano bem e controlar a quantidade de sal consumida, é preciso considerar que cerca de 2 gramas já estão presentes naturalmente nos alimentos. Uma boa dica é experimentar o prato antes de acrescentar mais sal, e retirar o saleiro da mesa. “Se você utilizar sal durante a preparação dos pratos e ainda deixar o saleiro na mesa para adicionar ainda mais à salada, fique atento para não consumir mais do que a quantidade diária recomendada”, explica Márcia.

Controlar o consumo de sal, entretanto, não significa excluí-lo totalmente das refeições. O sódio, componente do sal, é essencial para o bom funcionamento do organismo. “Por isso, é preciso estar atento aos rótulos e à porção consumida. Se você preparar um frango de panela, com um cubo de caldo de galinha, é preciso levar em consideração que ele será diluído e você consumirá uma porção do frango. É importante ressaltar que esse tipo de tempero já confere sabor ao prato, não sendo necessário acrescentar mais sal”, completa a especialista.