Comerciante de Ferreiros morre em acidente de trânsito

O açougueiro, Sérgio Alves de Araújo, 40 anos, foi vítima de um acidente de trânsito nesta quarta- feira (11) na Rodovia PE 82 , próximo a Usina Olho D água, em Camutanga .

Sérgio seguia sentido o município de Ferreiros, onde reside, em uma motocicleta Ronda Titan 160, quando foi atingido por um LR Disover 43.0, cor prata, ano 2010 e de placa KFS 4357.

De acordo com populares um casal ocupante do veículo tomaram destino ignorado, sem prestar socorro a vítima. Após chegada da Polícia Civil foi identificada através da documentação do veículo envolvido o proprietário, Otomar Batista de Almeida residente em Campina Grande, Paraíba.

O corpo do comerciante foi conduzido para o IML. Os ocupantes do veículo ainda não se apresentaram na Delegacia de Polícia de Camutanga onde o fato foi registrado.