Comissão de Mulheres de Nazaré da Mata planeja atividades para 2017

A Comissão das Mulheres de Nazaré de Mata realizou sua primeira reunião deste ano, na Associação das Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam), nesta terça- feira (07).

O objetivo do encontro foi traçar estratégias para atividades alusivas ao mês da mulher no município, através de parceiras entre as entidades, para envolver toda a comunidade local nas questões de gênero e violência doméstica.

O momento contou com a participação de representantes das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, AMUNAM, 2º Batalhão de Polícia Militar, Coordenadoria da Mulher e Centro de Referência de Atendimento à Mulher.

O próximo encontro será no dia 15 de fevereiro, às 8h, na sede da AMUNAM. A previsão é que no dia 31 de março ocorra a culminância das ações.

*AMUNAM