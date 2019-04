Comissão Especial anuncia agenda de visita à barragem de Lagoa do Carro

A Comissão Especial para Acompanhar a Situação das Barragens em Pernambuco anunciou, nesta segunda (1º), a agenda de visitas a alguns dos principais reservatórios do Estado. Os parlamentares vão conhecer de perto a estrutura desses equipamentos e verificar se existe algum tipo de risco para a população.

No próximo dia 8 de abril, os integrantes do colegiado inspecionarão a Barragem de Jucazinho, em Surubim, no Agreste Setentrional. No mesmo dia, eles visitarão a Barragem de Lagoa do Carro, no município de mesmo nome, na Mata Norte. No dia 15, os deputados estarão em Palmares (Mata Sul) para verificar as condições da Barragem de Serro Azul.

“Ao fim dos trabalhos da Comissão, iremos propor uma lei estadual para tratar da questão desses reservatórios. Assim, conseguiremos resolver, pelo menos, a situação daqueles que não são de responsabilidade federal. O que estiver ao nosso alcance vamos fazer”, frisou o deputado Antônio Moraes (PP), que preside o grupo.

Ainda durante a reunião, os parlamentares receberam o deputado estadual Walter Cavalcante (MDB-CE). Ele sugeriu a articulação de forças políticas do Nordeste com o objetivo de garantir verbas para a manutenção e aparelhamento do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs).

“A região precisa se unir para mostrar ao Governo Federal que enfrentamos problemas sérios relacionados à questão hídrica. Somente com articulação, conseguiremos garantir os recursos necessários”, afirmou o parlamentar cearense. A Comissão Especial para Acompanhar a Situação das Barragens voltará a se reunir no dia 22 de abril.