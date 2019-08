Algumas perguntas já são muito conhecidas em processos seletivos e entrevistas de emprego, que podem ser feitas para candidatos tanto para uma vaga de estágio quanto à gerência. Mesmo sendo famosas, esses questionamentos podem desnortear muitos concorrentes, prejudicando o desempenho destes no momento da entrevista.

A verdade é que não existe resposta certa ou errada, mas é preciso ficar atento a alguns detalhes que podem ser determinantes no desempenho do candidato durante o processo. Frente a isso, o Quero Bolsa organizou dicas de como responder às cinco perguntas mais famosas em entrevistas de emprego:

“Quais são seus defeitos?”

Muitas pessoas se enrolam com essa questão, afinal não é fácil falar sobre características negativas que podem colocar tudo a perder no momento da entrevista.

Uma saída que muitos buscam é falar sobre defeitos que também podem ser vistos como qualidades, tais como perfeccionismo ou senso de urgência. Muitos entrevistadores, quando se deparam com essas respostas, desconfiando que são genéricas, acabam pedindo que o candidato fale sobre outros defeitos, o que pode ser uma situação inesperada e desconcertante.

O ideal é que o candidato pense em algum comportamento que realmente seja prejudicial e, ao falar sobre ele, fale também sobre como encontrou uma solução para que os danos desse comportamento sejam pequenos na rotina. Um bom exemplo é o candidato afirmar que é tímido, mas reforçar que está melhorando após aulas de teatro.

“Quais são suas qualidades?”

O ideal nessa pergunta é não dar uma resposta genérica e ser sincero, afinal, nesse momento da entrevista, o candidato está diante de uma oportunidade de destacar qualidades que são relevantes para a vaga. Antes de ir para uma entrevista de emprego, é importante investir um tempo refletindo sobre as qualidades e pensar quais delas são mais interessantes para a vaga que o candidato está pleiteando. Por exemplo, para uma vaga comercial, é interessante destacar persuasão, comunicação e empatia.

“Como você se imagina daqui 5 anos?”

Ao fazer essa pergunta, o entrevistador quer saber se o objetivo de vida do candidato é compatível com os planos que a empresa tem a oferecer para quem ocupar o cargo oferecido. Por exemplo, um candidato está concorrendo a uma vaga que exige um grande investimento da empresa em treinamento e, nesse momento da entrevista, diz que em cinco anos pretende já estar cursando o MBA no exterior. Nesse cenário, o recrutador poderá eliminar o candidato por conta dessa incompatibilidade.

Ao compartilhar os seus objetivos para daqui cinco anos, é importante o candidato apontar também como pretende alcançá-los, sendo firme na resposta e evitando falar de sonhos que ainda não sabe bem como tornar realidade.

“Fale um pouco sobre você”

O primeiro passo para responder à questão é não se esquecer em momento algum que está sendo avaliado. O candidato deve aproveitar a oportunidade para mostrar sua habilidade em comunicação, falando de forma clara, consciente e organizada.

O profissional deve escolher informações relevantes de sua trajetória profissional que complementem o currículo enviado ao entrevistador, além de tomar cuidado ao compartilhar detalhes de sua vida pessoal que não sejam importantes para o momento. Também é importante atentar-se para não falar desenfreadamente, evitando se prejudicar por informações comprometedoras.

“Você trabalha bem sob pressão?”

O imediatismo vivenciado na era digital também influencia o mercado de trabalho e isso pode levar algumas empresas, em determinadas situações, a trabalharem com prazos curtos e constante pressão.

Simplesmente responder “sim” a essa questão pode não ser suficiente para o entrevistador, portanto é importante o candidato complementar a resposta com alguma situação na qual esteve sob pressão e desempenhou um bom trabalho. Caso não tiver experiência profissional, vale também compartilhar situações vivenciadas durante a faculdade.