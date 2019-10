Compesa amplia abastecimento de água em bairro de Araçoiaba

Mais de 700 pessoas no bairro do Quinze, na cidade de Araçoiaba, Região Metropolitana do Recife, passaram a receber água nas torneiras de casa depois que a Compesa concluiu a obra de ampliação da rede de distribuição de água do município. A Companhia investiu R$ 270 mil, com recursos próprios, permitindo atender a localidade, uma das áreas em expansão de Araçoiaba, com água de qualidade. A iniciativa possibilitou assentar 1,7 mil metros de tubulações, além da instalação de mais de 200 ligações de água.

A nova rede implantada no bairro do Quinze, entre os meses de junho e agosto desse ano, foi integrada ao Sistema de Abastecimento de Água de Araçoiaba, que tem como fonte hídrica o Riacho Floresta. “Essa obra permitiu regularizar o atendimento para a localidade, contribuindo para levar mais saúde e qualidade de vida para a população”, ressalta o gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Artur Santos. Ele ainda acrescenta que já estão prontos mais dois projetos que promoverão melhorias no fornecimento de água para toda a cidade, mas que ainda aguardam fonte de recursos para serem executados.

Um dos projetos prevê implantar um novo Sistema Produtor a partir da Barragem de Botafogo, com a construção de uma adutora com quase 12 quilômetros de extensão para melhorar a oferta de água para os 20 mil moradores da cidade – incluindo o atendimento ao Complexo Prisional. Uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) e uma estação elevatória (bombeamento) complementam as ações. O outro projeto é voltado para requalificar a rede de distribuição da cidade, e implantar 4.100 novas ligações, buscando contemplar 100% da área urbana de Araçoiaba com abastecimento de água.