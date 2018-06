Complexo da Polícia Científica em Nazaré da Mata recebe mobiliário

A Secretaria de Defesa Social (SDS), entregou na última quarta-feira (27), móveis que serão utilizados no prédio da Polícia Científica que será inaugurado nos próximos dias pelo Prefeito Nino com a presença do Governador do Estado Paulo Câmara.

Para o gestor, Paulo Tenório, designado pela Secretaria de Defesa Social, para gerir o Complexo Científico, “é uma grande conquista para a Região da Mata Norte, pois, todo o trabalho de perícia será feito aqui em Nazaré da Mata, inclusive a emissão das Carteiras de Identidade, o que significa que a população de 17 cidades serão beneficiadas pela implantação desse complexo”, disse.

“É um grande avanço para a região da Mata Norte pernambucano, principalmente para o nosso município, pois, diversos serviços que eram necessários o deslocamento até o Recife, não será mais preciso a população se dirigir até a capital pernambucana para resolver, destacou o Secretário de Governo Arlindo Pereira. Também estiveram presentes, acompanhando a entrega dos móveis, o Sr. Carlos Fernandes — Gerente Geral da Polícia Científica do Agreste e Mata Norte, os gestores da Gerência Geral da Polícia Científica — GEGEPOC — Rodrigo e Rafael e os secretários de Infraestruturas Obede e Marcelo Nascimento de Administração, que Informaram que os serviços para a população começará logo após a inauguração que acontecerá nos próximos dias. *ASCOM/PMNM