Comunidade de Florestinha receberá “Prefeitura nos Bairros” em Carpina

No dia 24 de julho, das 8h às 17h, a Comunidade de Florestinha receberá mais uma edição do “Programa Prefeitura nos Bairros”. O evento acontecerá próximo à UBS da localidade. Em esquema de mutirão, serão ofertados diversos serviços gratuitos realizados pelas Secretarias Municipais da Prefeitura do Carpina.

Equipes da Sec. de Saúde estarão presentes com atendimento médico, vacinação, auriculoterapia, ações de saúde bucal; detecção de tuberculose e esquistossomose; citologia (prevenção), autoexame de mama, exames de ultrassom, testes rápidos para detecção de DSTs, entrega de contraceptivos, avaliação nutricional e fonoaudiológica, aferição de pressão e níveis de glicose, emissão de cartão do SUS e outras atividades.

A Secretaria de Desenvolvimento Social estará oferecendo orientações sobre os benefícios do ID Jovem, dúvidas relacionadas aos projetos sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família; inscrição no CaDúnico, verificação da situação do Número de Inscrição Social (NIS), serviços do CRAS e CREAS do município, Sala do Empreendedor, oficinas de artesanato e pintura, corte de cabelo, Carteira de Trabalho, Acessuas, Carteira do Idoso, ações do Programa Criança Feliz, informações e palestras sobre violência contra mulher.

Durante o evento, uma equipe da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) estará realizando emissão da 1ª, 2ª e 3 ª via da Carteira de Identidade (RG). No local, também será possível obter informações sobre licença de obras, IPTU, entrada em serviços de Cartório, reclamações sobre postes com lâmpadas apagadas e acúmulo de lixo em locais impróprios, além de um ponto de atendimento da Defesa Civil.