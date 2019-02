Concurso define finalistas para a escolha da Rainha do Carnaval Plus Size do Recife

Pela primeira vez Pernambuco vai eleger a Rainha Plus Size do Carnaval do Recife. A escolha será através de um concurso que tem o objetivo de valorizar a beleza da mulher gorda. A seletiva do concurso Rainha do Carnaval Plus Size do Recife foi realizada e das 80 participantes, 12 passaram à final, que será realizada no próximo sábado, dia 16 de fevereiro, às 15h, no Pátio de São Pedro. Para a escolha das finalistas foram usados como critérios para a avaliação a beleza, desenvoltura, traje de foliã, simpatia, popularidade e conhecimento da história do carnaval.

As finalistas desfilam com um maiô preto e depois com uma fantasia com o tema Carnaval de Pernambuco, confeccionada pela própria candidata. Além da Rainha, será coroada a Princesa Plus Size do Carnaval do Recife. A vencedora do concurso levará um prêmio de R$ 1 mil, além de um book fotográfico e um final de semana no Hotel Costeiro em Olinda. A segunda colocada ganha um ensaio fotográfico e três figurinos para brincar o carnaval.

A idealização do evento é do projeto social As Mil Faces de uma Plus e conta com o apoio da Associação das Mulheres Plus Size de Pernambuco (AMPSPE) e da Prefeitura do Recife.

Jurados- Para escolher a Rainha Plus Size do Carnaval do Recife foi convidado uma comitiva. Entre os jurados estão o presidente do Jornal Voz do Planalto, jornalista Ramos Silva, Daniel Coelho- deputado estadual, Cristina Amaral- cantora, Fred Salim- bailarino e coreógrafo, Paulo Sales- advogado criminalista e escritor, Amanda Maciel- editora chefe do BLOGATIVO, Priscila Krause- deputada estadual, Maria Suassuna- turismóloga, Maria Christina- diretora nacional do grupo Just Models Brasil e Cecília Botero- modelo plus size.

Pernambuco é o segundo estado a realizar um concurso de Rainha do Carnaval Plus Size, depois da Bahia.

Conheça as finalistas para a escolha da Rainha Plus Size do Carnaval do Recife: