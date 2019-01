Concurso escolhe Rainha e Princesa Plus Size do Carnaval do Recife

Pela primeira vez Pernambuco vai eleger a Rainha Plus Size do Carnaval do Recife. A escolha será através de um concurso que tem o objetivo de valorizar a beleza da mulher gorda. A idealização do evento é do projeto social As Mil Faces de uma Plus e conta com o apoio da Associação das Mulheres Plus Size de Pernambuco (AMPSPE) e da Prefeitura do Recife.

Para participar do Concurso Rainha Plus Size do Recife as candidatas devem ser maiores de 18 anos, morar em Pernambuco e vestir manequim acima do número 44. As inscrições estão sendo realizadas até a próxima sexta-feira (25) por meio do e-mail asmilfacesdeumaplus@outlook.com. As candidatas precisam informar o nome completo, data de nascimento, telefone para contato, perfil nas redes sociais (Instagram e Facebook) e uma foto de corpo.

A primeira seletiva vai eleger 12 mulheres que participarão da etapa final no dia 16 de fevereiro, no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, a partir das 15hs. Os critérios de avaliação incluem beleza, desenvoltura, traje de foliã, simpatia, popularidade e conhecimento da história do carnaval. As notas, de 1 a 5, são atribuídas por um júri composto por oito pessoas.

As finalistas desfilam com um maiô preto e depois com uma fantasia com o tema Carnaval de Pernambuco, confeccionada pela própria candidata. A ganhadora recebe, como premiação, R$ 1.000, um book fotográfico e um final de semana com café da manhã em um hotel em Olinda. A segunda colocada ganha um ensaio fotográfico e três figurinos para brincar o carnaval.

O Recife é a segunda cidade a realizar o concurso, a pioneira nessa seleção foi a capital Salvador.

*Com informações do G1