Concurso incentiva estudante a criar desenhos, vídeos e projetos sobre a preservação da água

Pernambuco enfrenta o sexto ano consecutivo de seca e os efeitos severos da escassez de um recurso natural essencial para a vida de todos: a água. Nesse cenário, que sensibiliza toda a população, do Litoral ao Sertão, a proposta do Concurso Cultural “Água: juntos vamos preservar – Ano 3″ ganha ainda mais força e importância ao incentivar os estudantes da rede estadual de ensino a usarem a criatividade para transformar suas ideias de preservação da água em desenhos, vídeos (curta-metragem) ou projetos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, até o dia 12 de abril, pelo endereço: http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=36&art=3360

O concurso, realizado pela Compesa e Secretaria de Educação do Governo do Estado, com apoio do Shopping Riomar, ASA e Tec-Hidro, faz parte da programação da campanha educativa em comemoração ao Dia Mundial da Água que será promovida pela equipe social da companhia. Durante todo o mês de março, a Compesa vai mobilizar as principais escolas das regiões Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão, além do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, com ações educativas que estimulem os alunos a participarem do concurso cultural.

Os estudantes matriculados regularmente no Ensino Fundamental, Médio e na Educação para Jovens e Adultos (EJA) podem participar e apresentar trabalhos com propostas e reflexões sobre o uso sustentável e racional da água potável e sua distribuição nas cidades de Pernambuco, além de formas de conservar e proteger os mananciais para a produção de água. Os trabalhos feitos em desenhos devem ter como autores crianças dos primeiros anos iniciais do Ensino Fundamental (6 a 10 anos) e precisam ser elaborados em papel tamanho A4, utilizando lápis de cor, giz de cera e caneta hidrocor.

A categoria vídeo (curta-metragem) é voltada para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (10 a 13 anos) e EJA (fases 3 e 4) que devem produzir um DVD de filme com duração de cinco minutos – nos formatos avi, mp4 ou mov. Para os estudantes do Ensino Médio e EJA (Médio) o desafio é elaborar projetos com a temática do concurso, adotando uma perspectiva reflexiva, preventiva e interdisciplinar. Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria e também os professores orientadores. Todas as informações e regulamento podem ser acessados no edital do concurso publicado no site www.educacao.pe.gov.br.

Os trabalhos vencedores serão expostos no Shopping RioMar Recife durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente, no mês de junho.