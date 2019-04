Concurso Joyaly e Modishe

A Joyaly é a marca mais famosa no Brasil de vestuário de Moda Evangélica. Surgiu em 1990, a partir da necessidade da mulher evangélica em encontrar peças nesse segmento de moda que atendessem aos critérios de sua religião. Nessa época era muito difícil encontrar produtos específicos, uma vez que havia certo preconceito da sociedade e o mercado não dava a devida importância a esse segmento. Visando reverter esse quadro, a Joyaly é pioneira no desenvolvimento de vestuário feminino para esse público, tendo como fundadora irmã Áurea Flores, mulher guerreira, exemplo de superação e inspiração para tantas mulheres cristãs brasileiras.

A JOYALY como marca pioneira no Brasil de Moda Evangélica oferece oportunidades às mulheres cristãs de tornarem-se Blogueiras de sucesso nesse segmento, através do concurso JOYALY FASHION BLOGGER.

Atualmente é o Concurso Joyaly Fashion Blogger 3, a maior competição de Moda Evangélica no Brasil com prazo para postagem de looks até 19/05/2019. Nessa competição serão selecionadas 50 candidatas em todo Brasil e promovidos eventos em alguns Estados, sendo o primeiro contemplado Pernambuco, que aconteceu em 24/03/2019. Foi incrível e continua percorrendo outros Estados. A vencedora desse magnífico concurso ganhará 1 iPhone, R$ 1.000,00 em looks JOYALY e uma viagem internacional com a maior Blogueira do Brasil em Moda Evangélica, Paola Santana.

A Modishe atua no mercado há mais de 20 anos como referência de Moda Evangélica. É revendedora oficial da JOYALY e pioneira nesse segmento em Pernambuco. É ícone da Modernidade, Sofisticação, Elegância, Estilo e Glamour. Dispõe de diversas opções de peças que vão agradar todas aquelas que se preocupam em vestir looks que combinam decência e elegância e ainda dá oportunidades de participar desse tão sonhado concurso Joyaly Fashion Blogger 3.

Se você deseja ser uma influencer digital de sucesso no segmento de Moda Evangélica não perca essa grande e incrível chance de realizar seu sonho. A Modishe se dispõe para qualquer informação.

“Inspire-se com Joyaly e Modishe “

“Use e Ouse”