Concurso literário busca a promoção do diálogo “por um mundo melhor”

Em tempos de polarização, nada melhor que o diálogo. E é através da arte, que o padre, professor e ator José Ramos, convoca a uma reflexão sobre a sociedade moderna, no intuito de encontrar o equilíbrio e fazer com que os envolvidos se distanciem de conflitos radicais.

Para isso, está lançando o Iº Concurso de Texto para Teatro “Tensões em Diálogo – por um mundo melhor. O certame é uma promoção do Espaço Reconciliação e da Paróquia de Tracunhaém-PE e tem lançamento marcado para o dia 29 de dezembro, a partir das 16h, no povoado de Duas Pedras, município de Limoeiro-PE.

“Embora já estivesse no horizonte da Reconciliação há alguns anos, só agora veio a ser estimulada a sua realização (do concurso), por vários motivos. O primeiro, as polêmicas desta “era de extremos”, explica o padre.

Outra motivação “chegou” quando, em outubro de 2019, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou “que a comemoração dos 75 anos das Nações Unidas terá um grande e inclusivo diálogo sobre o papel da cooperação global na construção do futuro que queremos”.

O objetivo do concurso é acompanhar a promoção de diálogos ao redor do mundo que inicia em janeiro de 2020. A proposta das Nações Unidas pretende ir além das fronteiras, setores e gerações, com o intuito de alcançar o público global, ouvir suas esperanças e medos, e aprender com suas experiências.

O “Tensões em Diálogo – por um mundo melhor”, texto para teatro, também se afina com os ideais do papa Francisco, no que se refere à “cultura do encontro, para vencer a indiferença…”. “Então, com humildade e esperança, o Espaço Reconciliação, quer contribuir com esse universo do bem, promovendo o Iº Concurso de Texto para Teatro, com o tema “Tensões em Diálogo – por um mundo melhor”, esclarece o organizador.

O tema do texto teatral, além de tratar das tensões atuais, motiva as pessoas a escreverem diálogos improváveis, mas possíveis de existir cenicamente, entre pessoas, coisas ou seres, que, quanto mais diferentes e até antagônicos, mais poderão render em “conversa” farta, mesmo através de conflitos, na perspectiva de uma convivência plausível.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet e os candidatos devem acessar o www.espacoreconciliacao.com/inscricao, a partir de 2 de janeiro de 2020, ler o regulamento e preencher os dados.

Premiação

A obra vencedora será encenada, com produção, direção, data e elenco a serem definidos pelos realizadores e também será publicada no formato livreto por uma gráfica ou editora, com uma tiragem mínima de 300 (trezentos) exemplares, ficando o vencedor com 50%, ou seja, com 150 exemplares; e será também publicada em E-book pela Editora Cenário. Os demais classificados nas outras categorias terão suas obras publicadas no formato E-book pela Editora Cenário, onde a mesma fará a comercialização dessas obras via Endereço Eletrônico (www.cenarioeditora.com), conforme contrato firmado após a finalização e resultado do concurso. Essas obras, a critério dos organizadores, poderão ter também a leitura dramatizada em data e local a serem definidos por estes.

Já as obras que receberem Menção Honrosa, terão leitura pública dramatizada, com data e local a serem definidos pela organização.

Saiba mais

O Tensões em Diálogo – por um mundo melhor, texto para teatro, premiará textos inéditos nas categorias: Texto Diálogo Para Infância, Texto Diálogo Para Juventude, Texto Diálogo Destinado ao Público Adulto e Texto Diálogo Inter-Religioso. Todos deverão estar escritos em língua portuguesa, por autores brasileiros ou estrangeiros, abordando o tema proposto.

Serviço

Concurso literário (texto teatral)

Inscrições: 2 de janeiro a 20 de maio

Tema: Tensões em Diálogo – por um mundo melhor

Endereço eletrônico: www.espacoreconciliacao.com/inscricao

Contato: (81) 9 9152.8768