Condado realiza audiência pública sobre a gestão do SUS

A Prefeitura de Condado, através da Secretaria de Saúde, promove no próximo dia 08 de novembro, às 9hs, uma audiência pública para a apresentação do Relatório Detalhado do 2º quadrimestre de 2017. O encontro acontece na Câmara de Vereadores de Condado.

A medida é uma determinação da Lei Complementar 141/ 2012 que recomenda aos gestores apresentarem os relatórios quadrimestralmente, por meio de audiências públicas. A prestação de contas serve para comprovar de que forma os recursos para atender os pacientes do SUS foram utilizados pelo município.