Condado recebe Workshop Presença Digital, Liderança e Empreendedorismo Feminino

Na noite do último sábado(10) aconteceu na sede da Filarmônica 28 de Junho, em Condado-PE o Workshop Presença Digital, Liderança e Empreendedorismo Feminino ministrado pela jornalista Noelly Silveira.

Com a presença das empreendedoras condadenses o evento se revelou uma oportunidade de troca de experiências e networking entre as participantes que tiveram acesso a vários conteúdos , em especial como trabalhar de forma profissional os seus negócios através da internet.

Com a animação da artista condadense Kita o ambiente foi tomado por muita descontração. “O meu objetivo foi tornar o momento o mais leve possível . A ideia de ter humor no evento é justamente liberar a mente das participantes para receber o nosso conteúdo. Acredito que o objetivo foi alcançado. “ Contou Noelly .

“Tô muito feliz em ter participado desse evento. Acho que contribui com o pouco que eu sei .” Comentou Lílian Tavares, empreendedora que tem obtido muito sucesso através do Instagran e que dividiu com as colegas a sua experiência.

“Uma noite de aprender e passar conhecimento.” Enfatizou Juliana, outra empreendedora que através do Instagran consegue vender para o mundo todo , tendo recentemente enviado seus produtos de Condado para o Japão e para os EUA.

O Workshop Presença Digital segue para a cidade de Carpina. O evento acontece na CDL , no dia 07 de dezembro. As pré-inscrições já estão abertas e poderão ser feitas no link abaixo!

FAÇA AQUI A SUA PRÉ- INSCRIÇÃO