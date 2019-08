Conferência de Assistência Social é realizada em Carpina

Mais de 150 pessoas estiveram presentes na X Conferência Municipal de Assistência Social do Carpina, que ocorreu na última quarta-feira (31), no auditório da Ação Paroquial, na Praça de São José, centro. O evento é uma iniciativa do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina (SEDES).

o tema “Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”, as atividades foram realizadas sob a perspectiva de quatro eixos, trabalhados palestras, grupos de debate e dinâmicas. “Entendemos da importância do controle social, do debate, da participação popular no âmbito das políticas públicas. Ativamos em Carpina um setor de Vigilância Socioassistencial e temos como acompanhar os dados da cidade, suas necessidades e melhorias. Essas informações foram altamente produtivas para a conferência”, disse a Palestrante e Especialista em Rede de Atenção Psicossocial, e Coord. de Vig. Socioassistencial da SEDES, Bruna Carvalho.

Entre os participantes estavam usuários do Sistema Público de Assistência Social, especialistas e profissionais da área, representantes de entidades sociais, conselheiros municipais da Assistência Social, Conselheiros Tutelares, gestores municipais, políticos e autoridades públicas.

Para a Secretária de Desenvolvimento Social do Carpina, Marta Guerra, a conferência é um momento oportuno de discussão onde o poder público, a sociedade civil e os trabalhadores da assistência podem traçar prioridades e ações sobre as políticas de assistência. “Realizamos um momento democrático para que todos tivessem voz e pudessem explanar críticas, fazer reclamações e, principalmente, mostrar soluções para problemas que envolvam a área”, afirmou.

Segundo a palestrante, Priscilla Cordeiro, Integrante do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, o atual contexto sociopolítico do Brasil necessita aumentar o debate sobre Políticas Públicas. “Precisamos qualificar o olhar e as intervenções sobre a questão social. Estamos passando por um momento muito caro pra quem trabalha com políticas sociais. Temos de trabalhar as conjunturas sobre retração de direitos, espaços para debate e tudo que venha a promover o desenvolvimento da assistência social em nosso pais”, disse Priscila.

Na ocasião, foram eleitos seis delegados para representar a cidade durante a Conferência Regional de Assistência Social, que será realizada em Carpina, no dia 27 de agosto, com a participação de diversos municípios da Zona da Mata Norte. Também foram elaboradas 18 propostas que serão encaminhadas para o debate no encontro regional.