Confira as atrações para o Carnaval em Glória do Goitá

A Capital Estadual do Mamulengo continua festejando o Carnaval nesta segunda (27) e terça- feira (28). Para receber os foliões foi organizada uma estrutura com palcos, banheiros químicos e stands para a distribuição de preservativos. Há um banho de cheiro na Praça de Eventos Joaquim Nabuco. Além da Casa do Carnaval, um espaço localizado na Praça de Eventos, para receber os profissionais da imprensa e convidados.

Além de ambulâncias, técnicos em saúde, bombeiro civil e seguranças estarão de prontidão para o atendimento de eventuais urgências. Esta proibida o uso de vasilhames de vidro, a prefeitura irá distribuir recipientes de plásticos para serem colocadas bebidas.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, vêm realizar um Carnaval da Paz, democrático e organizado no município, com perspectiva de êxito em segurança, alegria e felicidade.

Confira a programação para esses últimos das de folia:

SEGUNDA DIA 27:

14:00 h – Orquestra de Frevo Cultural

15:00 h – Dj Sydney

16:00 h – Watusi Alves

18:00 h – Axé e Swing

20:00 h – Banda Obsessão

22:00 h – Anjos Elétrico

TERÇA-FEIRA DIA 28:

14:00 h – Orquestra de Frevo Cultural

15:00 h – Bruno Cesar

16:00 h – Banda Tá de Boa

18:00 h – Banda Vai de Blazer

20:00 h – Nildo Ventura

22:00 h – Garota Assanhada