Conheça a Praça do Giraldo- Évora, Portugal

O Voz do Planalto celebra o convênio com o Jornal Diário do Sul, de Portugal, como um de seus parceiros no Brasil para intercâmbio de conteúdos. Pelo acordo, estamos publicando uma página no jornal im¬presso com conteúdo do jornal português e temos uma página com textos nossos, publicada pelo veícu¬lo de comunicação europeu.

Também a produção de reportagem em podcast e vídeo será trocada entre o Voz do Planalto e o Diário do Sul, para figurar nas plataformas digitais de ambos.

Confira nesse post a Praça do Giraldo, construída em 1571/1573. O local é um ícone de homenagem a Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, pois este conquistou Évora aos mouros em 1167. Em agradecimento por este enorme feito, D. Afonso Henriques nomeou-o alcaide da cidade e fronteiro-mor do Alentejo, região que ajudaria a conquistar.