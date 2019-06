Conheça as Muralhas de Évora, Portugal

O Voz do Planalto celebra o convênio com o Jornal Diário do Sul, de Portugal, como um de seus parceiros no Brasil para intercâmbio de conteúdos. Dando continuidade a troca de informações entre os dois países conheça nessa publicação as Muralhas de Évora.

Elas estão classificadas como monumento nacional desde 1922 e são parte integrante do conjunto do Centro Histórico de Évora Património Mundial UNESCO. Évora é uma das poucas cidades de Portugal que, ao longo dos tempos, tem conservado as suas antigas muralhas quase intocadas. Conheça os detalhes na reportagem do Jornal Diário do Sul.