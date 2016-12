Conmebol anuncia datas da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana

Mesmo sem confirmar ainda os cabeças de chave e divisão dos potes do sorteio da Taça Libertadores, marcado para a noite desta quarta-feira, a Conmebol divulgou nesta quarta- feira (21), o calendário de datas das rodadas do torneio e da Copa Sul-Americana. Com número recorde de 47 participantes, o principal troféu do continente será colocado em jogo de janeiro ao fim de novembro, enquanto o outro torneio é disputado paralelamente, só que termina apenas no meio de dezembro, com 44 times.

Calendário de datas da Taça Libertadores 2017 (Foto: Reprodução)

A Libertadores começa numa segunda-feira, em 23 de janeiro, na primeira fase preliminar, e acaba na sexta seguinte. Com mais duas etapas, os playoffs terminam ainda antes do Carnaval, em 23 de fevereiro. A fase de grupos inicia em 7 de março e vai até 25 de maio. O mata-mata vai de 4 julho até 2 novembro. Entre os jogos de ida e volta das oitavas, há um espaço de mais de um mês. Nas quartas e semifinais, a definição acontece na semana seguinte à abertura do confronto. Os duelos da decisão do título estão marcados para 22 e 29 de penúltimo mês do ano.

Entre os oito brasileiros participantes, Botafogo e Atlético-PR disputam a fase prévia. Atlético-MG, Grêmio e Santos devem ser cabeças de chave. Palmeiras, Flamengo e Chapecoense são os outros times garantidos na fase de grupos.

Calendário da Copa Sul-Americana 2017 (Foto: Reprodução)

A Copa Sul-Americana começa na semana do Carnaval, ao fim de fevereiro. As duas fases iniciais serão disputadas até o início de agosto. O calendário afunila em setembro, com partidas em semanas seguidas para definição dos classificados até as semifinais. Os jogos de ida e volta da decisão estão marcados para 6 e 13 de dezembro.

Por enquanto, são seis os representantes brasileiros: Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Sport. Mas esse número ainda pode aumentar, se algum time do país for um dos melhores eliminados da etapa preliminar da Libertadores ou sair na fase de grupos do torneio – entrarão na segunda fase.

*Globo Esportes