Conselho de Segurança de Lagoa de Itaenga realiza sua 1ª reunião

Lagoa de Itaenga realizou a 1ª reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEG) do município, na ultima sexta-feira (03). Foram discutidos diversos assuntos relacionados com a segurança na cidade, além de serem assumidos vários compromissos com os encaminhamentos apresentados.

Como iniciativa do Poder Legislativo Municipa l, em parceria com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), foi anunciado pelo Vereador Pedro Epifânio, Presidente da Câmara, que o município está articulando a aquisição de 32 câmeras, 1 viatura e 4 motos, pistolas taser, rádios de comunicação, bem como a ativação de uma sala de vídeo monitoramento, para o inicio de um trabalho integrado com a Guarda Municipal de Lagoa de Itaenga.

No tocante às Politicas Públicas preventivas, sejam municipais ou estaduais, os conselheiros sugeriram fazer um levantamento das escolas mais vulneráveis no município e ocupar os espaços públicos com projetos preventivos diversos (música, discussão sobre violência e uso de drogas, entre outros), bem como reimplantar os programas sociais coordenados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Como forma de colaborar no enfrentamento à violência, além de in crementar novas parcerias, o CONSEG de Lagoa de Itaenga irá interagir com o Comandante da Companhia de Carpina na elaboração do Cartão-Programa Participativo. Serão envolvidos mais intensamente nas políticas públicas preventivas do munícipio: CREAS, Conselho Tutelar, Promotoria de Justiça, Delegado Seccional, entre outros Órgãos Públicos. Como na cidade existem pontos de wifi de livre acesso, como iniciativa pioneira na região, serão ampliados em vários locais da comunidade, a fim de ser otimizado o serviço do Disque Denúncia PE.

Participaram desse encontro os integrantes do CONSEG Lagoa de Itaenga, lideranças comunitárias, membros do Poder Público Municipal, entre os quais se destacam dois vereadores, representantes de diversas secretarias municipais e integrantes do 2ºBPM.