Conselho Regional de Educação Física realiza eleição da diretoria

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª região/Pernambuco (CREF12/PE) realizou a eleição da Diretoria da entidade nesta terça-feira (16). A Diretoria eleita para os próximos três anos é composta:

Presidente: Lúcio Francisco Antunes Beltrão Neto (CREF 003574-G/PE)

1ª Vice-Presidente: Nillúzia Liana Arruda de Andrade (CREF 004223-G/PE)

2º Vice-Presidente: Bruno Leandro de Melo Barreto (CREF 005363-G/PE)

1º Secretário: Felipe Araújo de Lira (CREF 004445-G/PE)

2º Secretário: Diego de Mélo Lima (CREF 004018-G/PE)

1ª Tesoureira: Maria Aída Alves de Andrade (CREF 002734-G/PE)

2º Tesoureiro: Anderson Henrique Souza de Almeida (CREF 005086-G/PE)

O presidente eleito, Lúcio Beltrão, possui 02 graduações e 04 pós-graduações, aprovações em todos os concursos que prestou, além de ter sido atleta da seleção brasileira de karate e um dos faixas pretas mais novos do Brasil. É um dos atletas mais vitoriosos de Pernambuco. É o único homem do Brasil a sagrar-se campeão brasileiro de Kata (luta imaginária) e Kumite (combate) no mesmo evento. Beltrão também é o recordista (invicto) de títulos pernambucanos. Ele disputou 18 campeonatos pernambucanos e foi campeão em todos os 18 anos no kumite. No kata foram 16 títulos e 2 vice-campeonatos. Também foi Vereador Jovem do Recife, presidente da Juventude do PSDB e membro da Executiva do partido. Foi presidente da Federação Pernambucana de Karate (FPK) e é suplente de vereador do Recife pela coligação PSL/PSDB. O desafio do Prof. Lúcio Beltrão agora é realizar as mudanças que os profissionais de educação física tanto esperam no conselho profissional.

“Estou ciente do desafio que enfrentaremos e da legitima expectativa, mas estou confiante. Dividirei essa missão com os amigos, servidores, conselheiros e demais profissionais de educação física”, falou Lúcio Beltrão, o presidente de CREF mais jovem do país e o primeiro homem a assumir o CREF estadual.

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) – autarquia especial sem fins lucrativos – é órgão consultivo, de representação, normatização, disciplina, defesa e fiscalização dos Profissionais de Educação Física, bem como das Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares. Em Pernambuco o CREF conta com mais de 1.500 pessoas jurídicas registradas e quase 15 mil profissionais.