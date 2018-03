Consumidores reclamam do valor acima da média da gasolina em Carpina

O preço médio da gasolina em alguns dos postos de Carpina é de R$4,27 enquanto o valor nas cidades vizinhas chega a R$3,85. A cidade possui oito postos de combustíveis no perímetro urbano.

A disparidade do valor cobrado em Carpina tem gerado revolta dos clientes e o que se vê são os postos vazios enquanto os motoristas tem recorrido a outras cidades na hora do abastecimento.

A população tem usado as redes sociais para denunciar e criticar os abusos da revenda de combustíveis em Carpina. Publicações no Facebook e Istagran, além da troca de mensagens em grupos do WhatsApp foram os meios encontrados para viralizar as postagens contra os altos preços dos combustíveis na cidade. A campanha “Pare de abastecer em Carpina” tem repercutido. Alguns internautas chegam a denunciar a possibilidade da formação de cartel diante do preço tabelado em alguns postos.

O assunto repercutiu no legislativo municipal. O vereador Marcone Fogo solicitou que a câmara realize uma audiência pública. O parlamentar disse que irá apresentar um requerimento solicitando que a presidência da Casa tome providências para a organização do evento e convide outras instituições para debater o assunto.