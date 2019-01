Conta de energia em Pernambuco mais barata com recicláveis

O período do verão pode representar um gasto maior para os consumidores com a energia elétrica. Segundo o levantamento da Celpe, com a chegada da estação quente e a presença das crianças em casa no período das férias escolares, o consumo de energia elétrica tende a aumentar cerca de 10%. Por isso, a empresa oferece descontos na fatura de energia através do Projeto Vale Luz, com a entrega de materiais recicláveis.

Pelo programa, todos os clientes da Celpe podem participar da ação para conseguir abatimento na conta. São aceitos para troca produtos como metal (latas de alumínio e ferro), papel (papel branco, revista, jornal, panfleto), papelão e plásticos (garrafas pet, embalagens de detergente). Alguns cuidados devem ser tomados no momento da coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. Também não devem estar amassados e as caixas de papelão devem estar desmontadas. No caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem e, se possível, devem também estar achatadas.

De acordo com o peso dos materiais que forem entregues, ele consegue um desconto. Para obter os descontos, o cliente deve procurar um dos pontos de troca do projeto. Existem postos fixos que podem ser conferidos pelo App ValeLuz Cliente ou pelo site da Celpe.