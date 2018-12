Contra Fake News Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em Glória do Goitá

Equipes da Polícia Civil da Delegacia de Glória do Goitá cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça da Comarca de Glória do Goitá, para apurar perfis falsos nas redes sociais e vinculação de notícias falsas chamadas atualmente como “fake news”.

O mandado judicial é em desfavor do locutor Marcos André Soares da Paixão. Na residência do acusado a Polícia apreendeu 4 celulares e um noot book.

De acordo com o delegado Davidson Daniel todo material apreendido será encaminhado para uma minuciosa perícia. Ainda segundo o delegado, todos os fatos levam ao suspeito pela prática de diversos crimes contra a honra objetiva e subjetiva das vítimas entre elas a prefeita Adriana Paes, seus familiares, secretários municipais, vereadores, ex-prefeitos e políticos da cidade. Além de comerciantes, empresários e demais cidadãos.

No momento da busca o padrasto do acusado, disse que tinha avisado ao Marcos que isso não daria certo as coisas que ele estava fazendo. Quando inserida a senha incorreta no perfil falso, o Facebook remete ao celular do acusado uma nova senha de acesso à página. Reforçando a tese do mesmo ser o autor do FakeNews “David Pereira do Rosário”.

O Poder Judiciário da Comarca de Glória do Goitá, atendeu a um pedido do delegado, após várias vítimas prestarem queixa na Delegacia relatando as injurias, calunias e difamação em um vasto material impresso nas páginas “fake News”. O advogado Adson Xavier, acompanhou as vítimas durante o procedimento das queixas.

Ouvido na delegacia, o suspeito Marcos André, negou as acusações ao delegado, em seguida foi liberado.

De acordo com o delegado várias pessoas que mantiveram conversas no bate-papo no fakenews “David Pereira do Rosário”, serão convocadas a prestar esclarecimentos a Polícia.

Após a conclusão, o Inquérito Policial será encaminhado a Justiça.

*Informações da PCPE