Contra Sampaio, Sport enfrenta retrospecto negativo sem Diego Souza

Nesta quarta-feira, às 18h45 (horário local), o Sport terá dois adversários na Ilha do Retiro. Um deles é o Sampaio Corrêa, rival do grupo C da Copa do Nordeste. O outro é o próprio retrospecto do Leão quando atua sem seu principal jogador: Diego Souza, convocado para o amistoso da seleção brasileira que também acontece nesta quarta.

A última Série A serve como parâmetro para a análise. Até porque o time que começa jogando contra o Sampaio é basicamente o mesmo que disputou o Brasileiro de 2016. Só haverá duas caras novas: os atacantes Leandro Pereira e Marquinhos. Este último só entra porque Diego Souza não joga.

No Brasileirão, Diego não jogou em quatro partidas – seja por lesão ou por suspensão. O Sport não ganhou nenhuma delas. O primeiro jogo sem Diego foi na 19ª rodada, contra o Figueirense, fora de casa.

No Orlando Scarpelli, o Leão empatou por 1 a 1. Saiu atrás do Figueira, que acabou rebaixado e também estava sem seu principal jogador, Rafael Moura, e só conseguiu o empate aos 36 do segundo tempo.

O Sport voltou a ficar sem Diego na 21ª rodada. Fora de casa, contra o Botafogo, o time não se encontrou e perdeu por 3 a 0. Machucado, o meia seguiu sem poder atuar no jogo seguinte.

O Leão recebeu, pela 22ª rodada, o Internacional. E empatou por 1 a 1. Esse empate, porém, também precisa ser contextualizado. O Colorado estava numa série de 13 jogos sem vencer e, ao fim da competição, acabou rebaixado.

A última partida sem Diego foi na 25ª rodada. E talvez tenha sido o melhor futebol da equipe sem a principal referência. Diante do forte Atlético-MG, no Horto, o Leão fez um bom primeiro tempo e quase segurou o Galo. Uma expulsão de Magrão, porém, ainda na etapa inicial, complicou tudo. No fim, o Sport perdeu por 1 a 0.

A saída do Camisa 87 faz muita diferença do ponto de vista técnico. Porque, na parte tática, não haverá mudança. Marquinhos entra no time, joga como ponta e desloca Everton Felipe para atuar centralizado, no lugar de Diego Souza. Embora ressalte que o companheiro faz falta, o prata da casa afirma que não tem dificuldade em atuar como articulador e que pode ajudar a equipe a vencer o Sampaio – mesmo com a ausência do principal jogador.

