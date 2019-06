Controladoria presente no TCEndo Cidadania

A Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE) marcou presença no Fórum TCEndo Cidadania, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), na manhã desta quarta-feira, dia 05, no Armazém da Criatividade, em Caruaru. Na ocasião, Sandro Mendonça, coordenador de Transparência da Gestão da SCGE, apresentou o tema “Dados abertos: uma estratégia para incremento da transparência e modernização da gestão pública”.

Em sua explanação, Sandro falou sobre a ferramenta que está sendo desenvolvida pela equipe técnica da SCGE e da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), cuja proposta é reunir, em um só lugar, o conjunto de dados dos órgãos ligados ao Poder Executivo Estadual, viabilizado pela Infraestrutura de Dados Abertos de Pernambuco (IDAPE).

Além da palestra de Sandro, o evento da Escola de Contas do TCE-PE apresentou outros temas relacionados à discussão central do evento, que foi “Controle Social – As novas tecnologias e o poder do cidadão”. O TCEndo Cidadania tem a finalidade de desenvolver a consciência crítica do cidadão, estimulando sua participação na definição do uso dos recursos públicos e na fiscalização de sua correta aplicação.

Foto: Divulgação