Cooperativa de Timbaúba é case de sucesso no Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias

Nesta terça-feira (4) e quarta-feira (5), as principais cooperativas rurais do país participam do encontro nacional do setor em Campinas. O segmento canavieiro pernambucano está sendo representado pelo presidente da Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana do Estado (Coaf), Alexandre Andrade Lima. O dirigente é um defensor ativo do sistema de cooperativa pela área da cana. Desde 2010, criou a Coaf no Recife para a venda de insumos para os canaviais dos cooperativados a preços diferenciados de mercado. Cinco anos depois, abriu a primeira filial para o beneficiamento da cana, transformando-a em etanol e açúcar através de um parque fabril arrendado em Timbaúba/PE. Na última safra, a usina cooperativa já era o destaque em eficiência e produtividade dentre todas as demais no estado.

Andrade Lima acredita que o setor canavieiro ainda tem muito que crescer em cooperativismo, sobretudo no Nordeste do Brasil, região onde existem milhares de pequenas e médios agricultores que ainda resistem à cultura do cooperativismo. Mas, segundo o dirigente, a sobrevivência deste setor dependerá fundamentalmente da sua adesão ao sistema cooperativado. Em pouco tempo de existência, a Coaf já é uma demonstração pujante do que Lima defende. Contudo, dos 11 mil fornecedores de cana no Estado, somente 800 fazem parte desta cooperativa situada na Mata Norte de PE.

As vantagens da Coaf são amplas para os cooperativados. A junção entre a unidade de consumo com a unidade industrial facilita a vida financeira do produtor. Inicia com a compra de insumo mais barato para o canavial. E continua favorável na hora da venda da cana, pois, ao invés de vender matéria-prima (cana a outras usinas), comercializa o produto finalizado. Ganha pela cana e pelo resultado do que é produzido pela usina Coaf. Desde que começou em 2015, a unidade industrial pagar o melhor ATR da cana entre as usinas de PE. A confiança no sucesso desta cooperativa é tamanha que já arrendaram o parque fabril por mais duas décadas.