Correios vão fechar 5% das agências no País

Com dificuldade para fechar as contas há pelo menos quatro anos, os Correios vão fechar agências em todos os estados brasileiros. A ideia é reduzir aproximadamente 5% da rede de atendimento própria, que hoje conta com 6,5 mil agências. Serão, portanto, encerradas 325 agências. As escolhidas ainda não foram divulgadas, mas, segundo a estatal, estão nos grandes centros urbanos.

Em nota, os Correios explicaram que a estratégia foi tomada para garantir que nenhum município fique sem atendimento postal, já que essas cidades normalmente contam com mais de um ponto de atendimento. “A empresa realizou estudos técnicos que indicaram a necessidade de revisão da oferta de agências em algumas localidades, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há diversas unidades próximas umas das outras” explicou a estatal, dizendo que pretende fundir essas unidades.

A empresa ainda disse que o fechamento de agências é necessário por conta do atual cenário econômico. “Os Correios se encontram em uma situação financeira delicada, decorrente de questões da conjuntura do mercado postal brasileiro e mundial”, admitiu a estatal, que amargou um prejuízo de R$ 2,1 bilhões em 2015.

O balanço de 2016 ainda não foi revelado, mas a situação é tão grave que, antes mesmo de decidir fechar agências, a empresa já havia lançado um Plano de Desligamento Incentivado (PDI) para empregados com tempo de serviço de pelo menos 15 anos e com idade igual ou maior a 55 anos.

O plano foi lançado em meados de janeiro com a intenção de reduzir em R$ 800 milhões a folha de pagamento anual da empresa. Para isso, espera-se que 8,2 mil funcionários, dos 17,7 mil elegíveis, participem do PDI. Nos primeiros 20 dias, no entanto, foram registradas duas mil adesões. Por isso, para que os Correios atinjam seu objetivo, o número de adesões precisa triplicar nos próximos dias. As inscrições seguem até 17 de fevereiro e garantem o pagamento de um Incentivo Financeiro Diferido (IFD) nos próximos 96 meses e as verbas rescisórias.

