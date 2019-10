Novo modelo do RG: confira como tirar a carteira de identidade

As carteiras de identidade no Brasil ganharam um novo modelo que começou a ser emitido em Pernambuco a partir da última sexta-feira (25). O documento repaginado conta com mais informações do titular e mais itens de segurança. A previsão é de que o formato seja implantado em todo o Brasil até março de 2020. Para solicitar o RG é necessário realizar um agendamento no site do Instituto Tavares Buril (IITB), responsável pela emissão do documento. Depois desta etapa, o atendimento é presencial.

O novo modelo do RG poderá conter mais informações, como número do CPF, do título de eleitor, nome social, PIS/Pasep, certificado militar e tipo sanguíneo. A grande novidade é a possibilidade de incluir o QR Code para identificação e segurança digital.

Quanto tempo leva?

De acordo com o site do IITB, a carteira de identidade leva de 10 a 15 dias, caso seja emitida no Expresso Cidadão (Recife e Região Metropolitana); de 10 a 25 dias se emitidas no Expresso Cidadão no Interior de Pernambuco. Para quem retira nos postos do Instituto, o tempo de espera é de 30 a 45 dias.

Valores

A lei federal N.12.687/2012 estipula gratuidade para a primeira via do RG. Conra os valores para a segunda ou demais vias. O DADE pode ser pago na rede bancária (agência ou internet).

2ª via – R$ 22,61;

3ª via – R$ 45,23;

4ª via em diante R$ 90,51.

Passo a passo

1. Escolha o serviço

Ao entrar no site do Instituto Tavares Buril, o usuário deve clicar na opção ”Agende um atendimento”. Em seguida será direcionado para o Portal Cidadão, onde deve selecionar a opção ”Carteira de Identidade”.

2. Dados do requerente

Os passos seguintes são preencher os dados e escolher local e horário do atendimento. O usuário precisa fornecer as informações necessárias para o agendamento, como o nome completo, data de nascimento e telefone de contato. Para este serviço é possível agendar horários para no máximo de um requerente.

3. Pagamento

Em caso de primeira via, não é necessário o pagamento. Já para a segunda e demais vias, é preciso emitir o Documento de Arrecadação estadual (DAE) e pagar um taxa. Clique aqui. O pagamento deve ser feito 24h antes do atendimento e a guia paga deve ser apresentada no dia agendado para o atendimento presencial.

4. Escolha o local

A orientação da Secretaria de Defesa Social é escolher um local perto da sua casa. As cidades que aparecem como opções para são (em ordem alfabética): Caruaru, Garanhuns, Olinda, Petrolina, Recife Salgueiro e Vitória de Santo Antão. Depois de escolher o município,o requerente selecionará a unidade, data e horário do agendamento.

5 e 6. Conformação e comprovante do Agendamento

Os últimos passos são para confirmar os dados informados. É importante revisar todas as informações inseridas, em seguida clicar na opção ”Avançar” e então um comprovante será gerado. É possível salvar ou imprimir o comprovante.

Documentos necessários

Brasileiro Nato:

Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento, em ambos os casos o documento apresentado não pode ter rasuras ou emendas e deve conter todas as informações necessárias e legais (nome, liação, local e data de nascimento do identicado, a comarca, cartório, livro, folha e número do registro de nascimento), de forma legível, que não gere dúvidas. Os requerentes casados, viúvos, separados judicialmente ou divorciados apresentarão obrigatoriamente a Certidão de Casamento, com a respectiva averbação para os separados e divorciados.

Brasileiro Naturalizado:

Certificação de naturalização ou cópia legível do Diário Oficial da União – DOU constando o número da Portaria e a data de publicação. Português beneficiado pelo Tratado da Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil e Portugal – Decreto n.º 3.927/01: Certificação de Igualdade de Direitos e Deveres ou cópia legível do Diário Oficial da União – DOU constando o número da Portaria e a data de publicação

