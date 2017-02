CPRH apreende estoque de varas e estacas de espécies nativas em Bom Jardim

caatinga e 2.250 varas de marmeleiros que estavam sendo comercializadas ilegalmente. Todo o material foi encaminhado à Prefeitura de Taquaritinga do Norte, também no Agreste, para futura utilização em um parque municipal e em uma ação de restauração de uma área de mata da cidade que sofreu queimadas em dezembro do ano passado. Equipe de fiscalização florestal da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) apreendeu em Bom Jardim, no Agreste do Estado, 792 estacas de espécies nativas dacaatinga e 2.250 varas de marmeleiros que estavam sendo comercializadas ilegalmente. Todo o material foi encaminhado à Prefeitura de Taquaritinga do Norte, também no Agreste, para futura utilização em um parque municipal e em uma ação de restauração de uma área de mata da cidade que sofreu queimadas em dezembro do ano passado.

O valor estimado do material apreendido, em estabelecimento comercial próximo ao trevo da entrada de Bom Jardim, é de R$ 10 mil. Sem a documentação pertinente para comercialização – o Documento de Origem Florestal (DOF) -, a carga foi apreendida. As estacas nativas eram das espécies catingueira, jurema preta, anjico de caroço e anjico liso.

Até que o termo de doação seja assinado, em breve, a Prefeitura de Taquaritinga ficará como fiel depositário dos produtos. A intenção é que, após a doação, as estacas sejam usadas para cercar um parque municipal que será construído no município e que as varas de marmeleiros sejam utilizadas como tutor (vara de sustento) de mudas para restauração de área da mata que sofreu queimadas em dezembro.

A equipe do setor florestal da CPRH foi a Bom Jardim, nesta quinta, quantificar uma área que sofreu desmatamento. Na volta, ao passar pela entrada do município, verificou a grande quantidade de varas de marmeleiro e de estacas nativas da caatinga, passando então a outra ação, esta de fiscalização, tendo constatado assim a venda ilegal.