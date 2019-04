CPRH e Depoma apreendem 42 pássaros em bairros de Paulista e Olinda

Equipes da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e da Delegacia do Meio Ambiente (Depoma – Polícia Civil) apreenderam, nesta terça-feira (16), 42 aves silvestres, de diversas espécies, que eram criadas irregularmente em bairros de Paulista e Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Todos os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara), no final da tarde, onde serão reabilitados e preparados para retornar à natureza. Foram emitidos sete autos de infração, pela Agência, totalizando multas de R$ 13.500,00 por crime ambiental.

As apreensões ocorreram, inicialmente, em uma fiscalização motivada por denúncia anônima à Depoma, tendo como alvo residências do bairro de Aurora, em Paulista. Em seis casas de uma mesma rua – a Vista Alegre – foram apreendidos 25 pássaros, entre eles papa-capins, trinca-ferros, caboclinhos, concrizes e galos de campina. Uma das casas, com onze pássaros, era de um criador amador, com cadastro no Sispass (Sistema Ibama). As aves, no entanto, não tinham anilhas, indicando irregularidade.

Ao retornar da ação, os agentes terminaram identificando outras criações ilegais na Rua São Sebastião, em Ouro Preto, Olinda, onde foram aprendidos 17 pássaros – garibaldis, galos de campina, canários da terra, patativas e sibitos. Também estiveram em uma residência da Avenida Senador Nilo Coelho, Perimetral, onde foi identificado outro criador amador de passeriformes, em exercício da atividade em desacordo com a licença Sispass (pássaro sem anilha). Durante a fiscalização, alguns moradores também fizeram entrega voluntária de alguns pássaros à CPRH.