Creche Zite Lapa realiza Feira Literária em Carpina

De terça (20) a quinta-feira (22), será realizada a 3ª edição da Feira Literária Cantando e Encantado, da Creche Municipal Zite Lapa. Este ano o tema escolhido foi “Uma Viagem Bíblica”, levando os alunos a destrincharem histórias de personagens da Bíblia Sagrada, através de musicais, recitações e teatrinhos, desenvolvidos pelas sete turmas da unidade de educação infantil.

De iniciativa da Secretaria de Educação do Carpina (SEDUC), a feira tem como objetivo principal aproximar as crianças e suas famílias do universo da leitura e literatura. No primeiro dia (20), o horário das apresentações será a partir das 13h30. Na quarta (21) e quinta-feira (22), das 8h às 11h30. O evento é gratuito e aberto ao público. A Creche Municipal Zite Lapa fica na Av. José Otávio, por trás do Parque de Eventos Municipal.