Criança de um ano é encontrada chorando sobre o corpo da mãe executada

Um casal foi assassinado na noite desta quinta- feira (16) no município de Moreno, Região Metropolitana do Recife. Flávio dos Santos Silva, de 23 anos, e Eduarda Bonifácio Fernandes, de 20 anos, foram mortos com tiros de espingarda.

Segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, o homem foi morto ainda dentro de casa. A mulher tentou correr levando o filho de um ano com ela, mas foi alcançada pelos assassinos. A criança foi encontrada chorando perto do corpo da mãe.

Os corpos de Flávio e Eduarda foram levados ao IML, no Bairro de Santo Amaro, área central da cidade. Flávio era do Rio Grande do Norte, trabalhava com turismo e estava morando no local há 7 dias. O crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

*Rádio Jornal