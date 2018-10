Criança morre após sofrer acidente com aparelho de televisão em escola em PE

Uma criança de 5 anos morreu no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, após sofre um acidente em uma escola particular na cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Isabela Targino Marques de Lima foi atingida por um aparelho de televisão, que caiu de uma mesa, e sofreu ferimentos na cabeça.