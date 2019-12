Crianças em tratamento contra câncer ganham festa de Natal no GAC-PE

Nesta quinta-feira (12), as crianças e adolescentes assistidas pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer celebraram o natal antecipado. A festa intitulada: “Sonhos de Natal do GAC-PE” foi realizada no estacionamento do Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE), localizado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc).

As crianças tiveram uma manhã de recreação e muita animação. Foram montados piscina de bolinhas, cama elástica, carrocinhas de pipocas, algodão doce, guloseimas e também prestigiaram apresentações natalinas e atrações musicais, como o Grupo de Pastoris, Patusco e Nanara Belo.

“Essa festa é a mais esperada pelo meu filho, Anthony. Representa uma grande socialização com todos os pacientes, pois é um momento de bastante alegria e diversão” acrescentou Etiene Seabra, mãe de Anthony Gabriel, paciente do CEONHPE.

O momento mais aguardado pelo público foi a chegada do Papai e Mamãe Noel, no qual chegaram em um carro esportivo – BMW. Ao final da festa foram distribuídos os presentes doados por parceiros da entidade com a ajuda dos colaboradores e voluntários.

A presidente do Gac-PE, Vera Morais, ressaltou que a festa de fim de ano é uma oportunidade de levar divertimento para as crianças que estão em tratamento. Segundo ela, a ideia é assegurar o direito a esse público de vivenciar a magia do Natal.