Crime passional em Aliança

Um crime passional foi registrado na Vila da Cohab, na cidade de Aliança, na manhã desta quarta- feira (11). Um homem foi assassinado com disparos de arma de fogo e golpes de faca peixeira e uma mulher ficou ferida pelos disparos.

De acordo com informações da Polícia Militar, Ivo José da Silva, 33 anos, mantinha um relacionamento amoroso com Rafaela Maria da Silva, 20 anos. No entanto, o ex- companheiro dela Marcondes José de Almeida, 22 anos, não aceitava o envolvimento do casal.

Quando Ivo José e Rafaela Maria foram até um poço na comunidade para retirar água o acusado acompanhado de um comparsa chegou em uma motocicleta e realizou os disparos e ainda golpeou Ivo com golpes de faca peixeira. A mulher foi alvejada por alguns tiros, mas conseguiu fugir e deu entrada na Unidade Mista de Saúde de Aliança e em seguida foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.

O caso está sendo investigado pela 49ª Delegacia de Polícia de Aliança.